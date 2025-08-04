В Лондоне на концерте группы Oasis 40-летний мужчина упал с балкона и погиб. Об этом сообщает Daily Mail.

В Лондоне состоялся концерт братьев Лиама и Ноэла Галлахеров, который обернулся трагедией. В конце мероприятия поклонник упал с балкона и не выжил. По предварительным данным, умерший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Бывший ведущий Sky Sports Ричард Киз был на концерте группы. Он обвинил в смерти мужчины организаторов, которые впускали на стадион нетрезвых зрителей.

«Я услышал об этом прошлой ночью. Это так печально. Мысли с семьей. Причиной стало огромное количество алкоголя, допущенного на арену. Я был поражен, увидев это. Такого не было бы на футбольном матче. Такого не должно быть на концерте», — отметил Ричард.

Группа Oasis также отреагировала на смерть поклонника. Музыканты выразили соболезнование родственникам и друзьям умершего.

«Группа хотела бы выразить искренние соболезнования семье и друзьям погибшего. Мы шокированы и опечалены», — заявили артисты.

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