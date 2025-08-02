«Я так устал»: умер после болезни музыкант The Rolling Stones Флако Хименес

Умер в возрасте 86 лет американский музыкант, автор песен и виртуоз игры на аккордеоне Леонардо Хименес, выступавший под псевдонимом Флако (Тощий). Он работал с Бобом Диланом и группой и The Rolling Stones.

Как пишет The New York Times, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Он был госпитализирован с неустановленным заболеванием и выписан в январе. В 2014 году Хименес перенес операцию на спине, а в 2015 году неудачно упал и перенес хирургическое вмешательство на бедре, после которого долго и тяжело восстанавливался.

Сын певца в некрологе признался, что последними словами отца были: «Я так устал».

Хименес впервые сделал себе имя в Техасе в 1960-х годах, выступая на танцплощадках в городах и поселках вдоль границы США и Мексики. Флако за свою карьеру становился лауреатом многих премий, включая шесть «Грэмми».

Его музыка звучат в саундтреках к сериалам «Сверхъестественное», «Константин» с Киану Ривзом и другим проектам.

Среди его самых популярных песен — Ay Te Dejo en San Antonio», заглавный трек с его удостоенного премии «Грэмми» альбома 1987 года. У Флако остались жена Адела, их дети Артуро, Гилберт и Синтия Хименес, Ракель Фернандес, а также брат Сантьяго-младший.

Ранее в 42 года умер музыкант американской рок-группы Cobalt Эрик Вундер.