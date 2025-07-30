Фронтмен группы Camaleonti Ливио Маккиа умер после своего последнего концерта

Ушел из жизни Ливио Маккиа — певец, бас-гитарист и основатель легендарной группы Camaleonti, стоявшей у истоков итальянской бит-музыки. Об этом сообщает издание Spettacolo.

Артист, чья сценическая карьера длилась более 60 лет, умер на 84-м году жизни в своем доме. Свой последний концерт он дал 30 июня.

Группа Маккиа сыграла ключевую роль в формировании звучания целого поколения итальянских музыкантов. Camaleonti была основана в Милане в 1963 году, а уже в 1966-м вышел их дебютный альбом. Первым хитом коллектива стала песня Sha-La-La-La (La-La-La-La-La), после успеха которой группу подписал лейбл «Клана Челентано».

Настоящий прорыв произошел в 1968 году с композициями L'ora dell'amore (продано более 1,6 млн копий) и Applausi, которые возглавили национальные чарты.

С 1968 по 1973 год четыре сингла Camaleonti поднимались на первое место итальянского хит-парада. Коллектив пять раз участвовал в фестивале Сан-Ремо, а в 1979 году занял там третье место. Песни группы также вошли в саундтреки к нескольким фильмам.

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