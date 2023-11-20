В Лиссабоне умерла 45-летняя участница «Евровидения» Сара Таварес. Об этом сообщает «Российская газета».

19 ноября на 46-м году жизни скончалась гитаристка и певица Сара Таварес. Причиной ее смерти стал рак. По информации источника, диагноз был поставлен артистке 10 лет назад.

Полное имя певицы — Сара Александра Лима Таварес. В 1994-м году она представляла Португалию на музыкальном конкурсе «Евровидение». Тогда она заняла восьмое место. В 2018 году она вновь появилась на сцене «Евровидения».

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