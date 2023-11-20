Актер из «Шерлока Холмса» и «Трех мушкетеров» Джосс Экленд умер в 95 лет

Актер Джосс Экленд скончался в возрасте 95-ти лет. Звезда многих известных иностранных фильмов и сериалов ушел из жизни 19 ноября. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление семьи знаменитости.

Свою актерскую карьеру Джосс начал строить еще в 40-х годах. Тогда он дебютировал в картине «Корабль призрак», а уже после его стали приглашать режиссеры в другие проекты. Всего за жизнь артист снялся в более чем 200 кинолентах. Одни из самых популярных фильмов и сериалов Экленда – «Шерлок Холмс», «Распутин: Сумасшедший монах», «Три мушкетера», «Чисто английское убийство» и другие.

Отметим, что причина смерти актера не уточняется.

Ранее ушла из жизни актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова. Как стало известно, долгое время перед смертью она страдала от болезни. Однако диагноз артистки не уточняется.

Также скончалась и народная артистка России Любовь Шишханова. Ей было 76 лет.