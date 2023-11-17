Умерла 87-летняя английская писательница Антония Сьюзен Байетт

Ушла из жизни английская писательница Антония Сьюзен Байетт. Обладательнице Букеровской премии по литературе было 87 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство Penguin Random House.

По данным источника, женщина умерла дома в окружении родственников.

«Антония – девочка из Шеффилда с сильной европейской чувствительностью – обладала поразительным умом, благодаря которому у нее сформировалось уникальное творческое видение», – отмечается в сообщении издательства.

Антония Сьюзен Байетт родилась в семье адвоката и филолога. Она тоже получила образование филолога и даже преподавала в Лондонском университете, Центральной школе искусств и дизайна и Университетском колледже Лондона.

В 1964 году вышел ее первый роман «Тень солнца». Кроме того, известна другая ее работа – «Детская книга» 2009 года, которая попала в список претендентов на получение Букеровской премии. При этом в 1990 году она получила Букеровскую премию по литературе за роман «Обладать».

Отмечается, что произведения писательницы переведены на 38 языков мира.

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