В Липецке ушла из жизни телеведущая телеканала «ТВК» Марина Лазуткина

В Липецке умерла ведущая местного телеканала «ТВК» Марина Лазуткина. Соответствующая информация появилась на ее странице во «ВКонтакте».

Телеведущая скончалась накануне вечером после неизлечимой продолжительной болезни. На момент смерти ей был 61 год.

В течении десяти лет Марина Лазуткина являлась лицом липецкой телекомпании «ТВК». Она вела популярную в Липецкой области программу «Искренне ваши».

В последнее время Марина Лазуткина работала ведущей частных церемоний, корпоративов и концертов в Липецке и Ельце.

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