Умер актер из «Тайн следствия» и «Мастера и Маргариты» Сергей Лебедев

Российский актер кино и сериалов Сергей Лебедев умер в возрасте 57 лет. Он запомнился зрителям по участию в картинах «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита» и многих других.

Информация о кончине актера появилась на сайте kino-teatr.ru. Причины его смерти не уточняются.

Сергей Лебедев родился 4 октября 1966 года. Согласно данным с сайта, он умер еще 6 августа.

Карьера Лебедева в кино началась в 1989 году. Тогда он появился в главной роли в короткометражке «Разрушитель волн» Ивана Охлобыстина.

После он сыграл врачей в «Уроде» и «ДМБ» Романа Качанова. Сценарии к этим фильмам также написал Охлобыстин.

Помимо этого, Лебедев снялся в сериалах «Тайны следствия» и «Мастере и Маргарите» Владимира Бортко.

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