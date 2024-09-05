Правнук Федора Достоевского умер в Петербурге

Актер и писатель, правнук Федора Михайловича Достоевского Дмитрий умер в Санкт-Петербурге. Ему было 79 лет. Об этом сообщили его родственники в социальной сети «ВКонтакте».

Дмитрий Достоевский ушел из жизни 4 сентября. Причина его смерти не уточняется.

«Дорогие друзья, друзья друзей и подписчики Дмитрия Андреевича! Сегодня не стало нашего дедушки. Помолитесь о рабе божьем Дмитрии. Спасибо, что вас у нашего дедушки было так много», - написали близкие Дмитрия в Сети.

Отметим, что писатель за свою жизнь пробовал себя в самых разных сферах. В его трудовой книжке 22 записи. Он был водителем трамвая, собирал радиоприемники, наносил алмазные грани на хрустальные вазы и делал многое другое.

Также Дмитрий успел сняться в трех фильмах: «Мальчики», «Путешествие Достоевского» и «Секретная служба Его Величества».

Ранее умер отец хоккеиста Вячеслава Фетисова. Спортсмен информацию о кончине Александра подтвердил. Причина смерти не называется.