В Курской области ликвидировали наемника ВСУ из Грузии Георгия Роинишвили

В Курской области ликвидирован наемник ВСУ из Грузии Георгий Роинишвили. Ему было 47 лет. Об этом сообщает aif.ru.

По данным источника, военный был заместителем командира спецподразделения «Тбилиси». Он был в зоне СВО с самого начала. До этого в 2008 году он был участником осетино-грузинского конфликта. Предварительно, Роинишвили бы причастен к пыткам над российскими бойцами.

Грузинские СМИ отмечают, что с начала СВО погибли 57 граждан страны. Но, по данным российского Минобороны, число в 10 раз больше.

Ранее на офис компании Wildberries было совершено нападение. Произошла перестрелка, в ходе которой двое охранников погибли - Ислам Эльмурзаев и Адам Алмазов. Узнав об этом, глава маркетплейса Татьяна Бакальчук выступила с заявлением.

Также недавно появилась информация, что в Курской области многодетная семья 1,5 месяца пряталась в подвалах от ВСУ. Их доставили в пункт временного размещения. Сейчас им ничего не угрожает.