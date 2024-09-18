Двое охранников офиса погибли при перестрелке в Wildberries. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Во время нападения на офис компании Wildberries был застрелен охранник Ислам Эльмурзаев. Татьяна Бакальчук рассказала, что окажет всю необходимую помощь семье погибшего.

«К моему глубокому сожалению в результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса. От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего. Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь», — написала она.

Вторым погибшем стал 41-летний Адам Алмазов, он работал на смене вместе с Эльмурзаевым.

Напомним, 18 сентября произошла перестрелка между охранниками офиса Wildberries и телохранителями Владислава Бакальчука. В результате конфликта более 10 человек были задержаны. Сам Владислав Бакальчук ушел с места происшествия в сопровождении охраны.

Ранее мы писали о том, что по факту гибели человека у офиса Wildberries в Москве возбуждено дело.