Искали еду, воду: в Курской области многодетная семья 1,5 месяца пряталась в подвалах от ВСУ
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Многодетная семья не могла полтора месяца эвакуироваться из курского приграничья и пряталась в подвалах от атак ВСУ. Сейчас взрослые и дети в безопасности, их доставили в пункт временного размещения, передает ТАСС.
По данным СМИ, сначала семья из пяти человек пряталась в своем доме. Однако потом жилье изрядно пострадало в результате атки Военных сил Украины. Родителям и их детям пришлось полтора месяца менять дислокацию, пока не удалось их вывезти.
Из покинутых домов семья брала все самое необходимое — воду и еду. А когда украинские бойцы запускали дроны, то жители приграничья срочно спускались в подвал и ждали там затишья.
Сейчас многодетной семье ничего не угрожает. Родителей и детей доставили в ПВЗ, который организовало правительство Москвы.
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