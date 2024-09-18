Искали еду, воду: в Курской области многодетная семья 1,5 месяца пряталась в подвалах от ВСУ

Многодетная семья не могла полтора месяца эвакуироваться из курского приграничья и пряталась в подвалах от атак ВСУ. Сейчас взрослые и дети в безопасности, их доставили в пункт временного размещения, передает ТАСС.

По данным СМИ, сначала семья из пяти человек пряталась в своем доме. Однако потом жилье изрядно пострадало в результате атки Военных сил Украины. Родителям и их детям пришлось полтора месяца менять дислокацию, пока не удалось их вывезти.

Из покинутых домов семья брала все самое необходимое — воду и еду. А когда украинские бойцы запускали дроны, то жители приграничья срочно спускались в подвал и ждали там затишья.

Сейчас многодетной семье ничего не угрожает. Родителей и детей доставили в ПВЗ, который организовало правительство Москвы.

Ранее ВСУ сожгли дронами дом жительницы Курской области. Женщина ждет седьмого ребенка.