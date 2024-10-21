Ушел из жизни главный противник Эрдогана Фетхуллах Гюлен

Ушел из жизни главный противник президента Турции Реджепа Эрдогана и глава турецкой оппозиционной организации FETO Фетхуллах Гюлен. Соответствующая информация появилась на портале Herkul.

Проповедник скончался в возрасте 83 лет в США, где проживал с 1999 года. Отмечается, что общественник долгое время боролся с болезнями и был доставлен больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь. Информацию о кончине главного противника Эрдогана подтвердил его племянник Эбуссеме Гюлен. Он уточнил, что Гюлен умер 20 октября в клинике в американском штате Пенсильвания.

При жизни Фетхуллах Гюлен основал движение «Хизмет», которое включает в себя сеть образовательных учреждений, благотворительных организаций, медиа-компаний и других проектов.

15 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота, в организации которой турецкие власти обвинили Гюлена. Общественный деятель отрицал свою причастность к произошедшему. Позднее Анкара требовала экстрадиции проповедника, однако Вашингтон ответил отказом.

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