На 95-м году жизни умер актер из «Женитьбы Бальзаминова» Анатолий Гридин. Об этом сообщает сайт Мариинского театра.

В ночь на 19 октября скончался актер Анатолий Гридин. Ему было 94 года. Актер всего день не дожил до своего 95-летия. Причина смерти артиста не раскрывается.

Коллектив Мариинского театра, где Гридин проработал с 1952 года, выразил соболезнования близким актера.

«Блистательный характерный танцовщик и мастер пластической пантомимы, он запомнился зрителям как харизматичный артист, который сочетал академизм классического танца с невероятной актерской выразительностью», — сказано в некрологе.

Анатолий Гридин является заслуженным артистом РСФСР, он был артистом балета и педагогом. На счету Гридина десятки партий в театре («Щелкунчик», «Жизель», «Дон Кихот», «Лебединое озеро») и несколько ролей в кино (генерал в фильме «Женитьба Бальзаминова»).

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