В Колумбии после покушения скончался кандидат в президенты, сенатор Мигель Урибе Турбай

Колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай, на которого два месяца назад было совершено покушение, умер в больнице. Об этом сообщает радиостанция Blu Radio.

Стало известно, что сенатор Колумбии от оппозиционной партии «Демократический центр» скончался сегодня, 11 августа, в госпитале Фонда Санта-Фе в Боготе.

В июне этого года на него было совершенно нападение. Он получил тяжелые огнестрельные ранения головы. Врачи два месяца боролись за его жизнь.

В сообщение говорится, что у политика ухудшилось состояние в результате геморрагического инсульта, от которого он не оправился. Мигель Урибе Турбай планировал баллотироваться в президенты.

