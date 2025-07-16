Продюсера шоу American Idol Робин Кэй и ее мужа застрелили в Лос-Анджелесе

Продюсер шоу American Idol Робин Кэй и ее муж Томас Делуки были застрелены во время ограбления в собственном доме. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Тела 70-летних супругов застреленными в голову нашли в их доме в Лос-Анджелесе 14 июля. Кэй и Делуки не выходили на связь с родственниками, и полиция приехала проверить все ли у них в порядке. У входа в жилище стражи порядка обнаружили кровь.

Как выяснил телеканал ABC7, по подозрению в убийстве задержан 22-летний Рэймонд Будариан. Предположительно, он совершил кражу со взломом, когда пара вернулась домой и застрелил их во время борьбы.

Источники издания утверждают, что убивший пару не был связан с преступными группировками. Ранее он не совершал краж со взломом, но у него есть судимость.

«Они прекрасная пара. Очень приятные люди», — сказал Мауро Кинтеро, который чистил бассейн этой пары каждый вторник последние два года. Он пришёл на работу во вторник и узнал эту новость.

Организаторы шоу American Idol написали, что потрясены известием о смерти Робин и ее мужа Тома. По их словам, продюсера программы все любили и уважали. Они принесли соболезнования семье и друзьям супругов.

Ранее в США задержали американца, который пообещал не промахнуться и застрелить Трампа.