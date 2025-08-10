Застрелили в собственном доме: рэпер T-Hood погиб в 33 года

Известный американский рэп-исполнитель Тевин Худ, выступавший под псевдонимом T-Hood, скончался от огнестрельных ранений. 33-летний музыкант стал жертвой преступников.

Нападение произошло в жилом доме в районе Снеллвилл, штат Джорджия, в пятницу, 8 августа. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тяжелораненого рэпера. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли помочь. От полученных травм Худ скончался.

По подозрению в убийстве задержан один человек, его имя и мотивы не раскрываются.

По данным некоторых СМИ, в квартире рэпера проходила вечеринка, а стрельба началась после ссоры. Однако мать погибшего заверила, что это неправда.

T-Hood известен благодаря хитам Ready 2 Go, Big Booty, No Secret и Perculator, сообщает The Times of India.

Ранее в США скончался Уильям Уэбстер - единственный человек, когда-либо возглавлявший и Федеральное бюро расследований (ФБР), и Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Ему был 101 год.