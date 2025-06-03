В Киеве умерла балерина и звезда фильма «Имя твое» Валентина Калиновская. О смерти сообщила пресс-служба Национальной оперы Украины имени Т. Шевченко.

На 87-м году жизни умерла балерина, актриса и хореограф Валентина Калиновская. Причина смерти не уточняется. Прощание с умершей состоится 4 июня в фойе театра.

«С глубокой грустью сообщаем, что 1 июня 2025 года на 87-м году жизни завершился земной путь легендарной балерины, педагога-репетитора Валентины Федоровны Калиновской. На протяжении более двух десятилетий своим ярким вдохновляющим талантом она очаровывала поклонников балета», — сказано в некрологе.

Валентина стала первой украинской балериной, удостоенной звания народной артистки СССР. Она гастролировала по городам СССР и за рубежом: была в Италии, Румынии, Франции, Японии, Швеции, Дании, США.

Калиновская была первой исполнительницей Кармен на Украине. В 1974 году она получила разрешение танцевать эту партию от Майи Плисецкой.

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