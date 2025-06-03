В Карелии умер 68-летний художник Сергей Терентьев. О смерти сообщил его коллега Владимир Зорин в соцсети.

2 июня на 69-м году жизни скончался Сергей Терентьев, член Союза художников России. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о месте и времени церемонии прощания.

Умерший был заслуженным деятелем Республики Карелия и являлся куратором многочисленных проектов.

«Это большая утрата как для Союза художников, так и для культуры и вообще креативного сообщества Карелии. Соболезнования родным и близким», — написал Зорин.

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