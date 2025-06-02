При обрушении моста в Брянской области погибла врач детского хосписа Горыня

При обрушении моста в Брянской области погибла врач детского хосписа Виолетта Горыня. О смерти медика рассказала учредитель благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава в соцсети.

32-летняя Виолетта погибла при обрушении моста на железнодорожные пути в Брянской области. Она находилась в поезде с мужем и двумя детьми: старшему — 7 лет, младшему — 5 месяцев. На данный момент дети находятся в больнице Москвы с многочисленными переломами. Супруг умершей почти не пострадал.

«Виолетта педиатр, врач паллиативной помощи. Работала в детском хосписе с 2020 года, в последнее время была в декрете. Дети сейчас в больнице в Москве с многочисленными переломами, младенца привезли вертолетом. Муж ехал на верхней полке и практически не пострадал. А Виолетта погибла», — сообщила Лидия.

Виолетта 9 лет назад окончила Медицинский университет имени Пирогова. На старших курсах работала медсестрой в детской реанимации. Муж погибшей — тоже медик.

Известно, что супруги везли детей к родителям мужа, находящимся в городе Клинцы Брянской области.

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