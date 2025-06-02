В Челябинской области погибла 24-летняя участница шоу «Дом-2» Кристина Белая. Сообщение о смерти девушки появилась в соцсети группы «Дом-2. Новости».

30 мая 2025 года ушла из жизни Кристина Белая. Участница шоу «Дом-2» не болела: она скончалась в результате несчастного случая, получив травму головы. СК подтвердил, что в ее смерти нет криминала.

«Еще два дня назад она выходила в соцсети и рассказывала, что приехала в родной город. 30 мая жизнь Кристины ужаснейшим образом оборвалась. Она не болела, строила планы на будущее, но страшная трагедия вмиг остановила жизнь», — сказано в некрологе.

Кристина пришла на телепроект в апреле 2025 года. Однако надолго она там не задержалась: выяснилось, что у Белой был возлюбленный, поэтому Кристина покинула шоу.

Приехав в родной город, Белая удивлялась, что ее узнают. Обрушившаяся слава была приятна Кристине.

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