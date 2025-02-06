В Карелии скоропостижно умер 62-летний певец Александр Демченко. Об этом сообщила пресс-служба местного музыкального театра.

В театре не стали называть причину смерти, но уточнили, что артист ушел из жизни скоропостижно. Прощание с Александром состоится 6 февраля в 11 часов в Траурном зале на Высотном проезде.

Демченко выступал в Музыкальном театре Карелии с 2010 года. В 2012 году был награжден Почетной грамотой Министерства культуры Республики Карелия «За активную творческую деятельность, плодотворный труд в сфере музыкально-сценического искусства и в связи с 50-летним юбилеем».

Также в 2002-м он получил звание «Заслуженного работника культуры Республики Карелия».

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