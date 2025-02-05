После болезни умер 69-летний астраханский художник Александр Петров. Об этом сообщает сайт AST-NEWS.ru.

4 февраля после тяжелой болезни умер заслуженный художник России Александр Петров. Диагноз Петрова не стали раскрывать. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Умерший на протяжении долгих лет возглавлял кафедру графического дизайна, рисунка и живописи в АГУ, оформлял астраханские учреждения культуры, в том числе дом-музей Велимира Хлебникова. Петров преподавал рисунок, живопись, дизайн-проектирование.

За свои заслуги Петрова награждали областной премией имени Бориса Кустодиева, медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью», золотой и серебряной медалями Союза художников России.

9 января 2025 года он отметил 69-летие.

Ранее в больнице скоропостижно умер ивановский журналист Владимир Кораблев. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Москве после болезни умер звездный стилист Паскаль Тессье.