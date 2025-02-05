От рака умер 73-летний вице-президент Совета Ассоциации банков России Прексин

От рака умер 73-летний вице-президент Совета Ассоциации банков России Олег Прексин. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Тело 73-летнего финансиста было обнаружено в его квартире на Плющихе в районе Хамовники. Последние годы Прексин боролся с раком.

Олег Прексин — финансист, кандидат экономических наук, с 2019 года был генеральным директором и соучредителем ООО «Новый финансовый альянс. БРИКС пэй». Также был членом правления Финансово-бизнес-ассоциации Евро-Азиатского сотрудничества и заместителем председателя Российско-Китайского финансового совета.

Дата и место церемонии прощания не уточняются.

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