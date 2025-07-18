В Каракасе умер латиноамериканский актер и писатель Асдрубаль Мелендес

Умер латиноамериканский актер и писатель Асдрубаль Мелендес. О смерти сообщает La Radio Del Sur.

16 июля в Каракасе умер актер театра и кино, писатель, лауреат Национальной кинопремии. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Умершего называют звездой «золотого века» кино Венесуэлы.

Артист начал карьеру в театре 1960-х годах, его дебют на экранах состоялся в 1970-х. В фильмографии умершего более 60 проектов, среди которых «Портативная страна», «Роза ветров», «Очень старый человек с огромными крыльями», «Кино — это я».

Также был период, когда он работал школьным учителем, занимался живописью, скульптурой и поэзией.

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