Умер на 69-м году жизни казахстанский актер из «Золотого трона» Кайрат Кемалов

Умер казахстанский актер Кайрат Кемалов. Ему было 68 лет. Информацию о кончине артиста сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Его слова приводит «Российская газета».

Пока неизвестно, что стало причиной смерти Кайрата. Также нет информации о том, были ли у него диагностированы болезни. Ермаганбет Булекпаев в некрологе подчеркнул, что артист всю свою жизнь посвятил сцене и искусству.

«Карьера Кайрата Кемалова начиналась в Караганде, но достижения и признание вышли далеко за пределы области. Он создавал сильные образы, за которые получал высокие награды и международную известность», - сообщил Булекпаев.

Отметим, что Кемалов последние годы жизни посвятил Карагандинскому областному драматическому театру имени Сакена Сейфуллина. В фильмографии артиста числятся проекты «Золотой трон», «Казахское ханство. Алмазный меч» и другие.

Ранее умер режиссер Юрий Кара. Ему было 70 лет. Среди самых известных работ кинематографиста «Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита».