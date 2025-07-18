Актриса Кейт Бекинсейл сообщила о смерти мамы Джуди Лоу после двухлетней борьбы с раком. Артистка поделилась скорбной новостью в соцсети.

15 июля ушла из жизни 78-летняя актриса Джуди Лоу после борьбы с раком 4-й стадии. По словам Кейт, родительница стойко переносила болезнь и подбадривала близких. Актриса сожалеет, что не смогла спасти мать.

«Моя мама умерла ночью 15 июля у меня на руках после неизмеримых страданий. Я отобрала не все лучшие фотографии и не лучшие видео, потому что пока не могу просмотреть свой фотоархив. Мама, я так сильно тебя люблю. Это был мой самый большой страх с тех пор, как в пять лет я нашла отца мертвым, и вот я здесь. О, мама... Прости меня, мне так жаль», — высказалась знаменитость.

Узнав о болезни матери, Кейт перестала выходить в свет и приостановила творческую деятельность. Она была дома, ухаживала за Джуди и делала все, чтобы облегчить ее страдания. По словам актрисы, мама была для нее другом и смыслом жизни.

«Я приношу свои глубочайшие извинения всем ее друзьям, которые узнают об этом таким образом или через прессу, но я не могу зайти в ее телефон. Я парализована горем. Джуд была смыслом моей жизни, любовью всей моей жизни, моим самым дорогим другом», — резюмировала она.

Ранее на 88-м году жизни умерла исполнительница хита Pretty Little Baby Конни Фрэнсис. Подробности читайте в этой новости.