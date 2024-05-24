Умер режиссер, снявший фильм «Двойная порция» о вреде «Макдональдса»: известна причина

Умер режиссер Морган Сперлок, снявший фильм о вреде «Макдональдса» под названием «Двойная порция». Как сообщает зарубежное издание The Hollywood Reporter, у 53-летнего мужчины были осложнения от рака.

Известность Сперлоку принесла документальная работа о вреде популярного по всему миру фастфуда. Фильм даже номинировали на премию «Оскар». После его появления в 2004 году корпорация решила до конца года остановить производство и продажи в США порции Supersize.

Режиссер также работал над различными реалити-шоу. Он был исполнительным продюсером проекта «30 дней» и создал программу «Давай на спор» для канала MTV. В этом шоу участники делали отвратительные и необычные вещи за деньги.

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