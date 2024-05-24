В Чехии умер актер Ян Качер, игравший в фильмах по русской классике

В Чехии умер на 88-м году жизни актер так называемой «новой волны» 1960-х Ян Качер. Он был известен в России по игре в фильмах, экранизированных по произведениям русской классики.

Причина смерти не раскрывается. О том, где будет похоронен артист, информации не приводится.

В фильмографии Качера фильмы «Вешние воды», «Джейн Эйр», «Турбаза Волчья», а также экранизация по роману Михаила Булгакова «Театральный роман».

Ян Качер окончил Академию исполнительских искусств в Праге. Был женат на актрисе Нине Дивишковой. В 2021 году актер овдовел, сообщает портал Idnes.cz.

Ранее в возрасте 84 лет умер режиссер и сценарист Виталий Гоннов, в картине которого Александр Абдулов сыграл свою первую главную роль. Причина смерти кинематографиста не раскрывается.