Опубликовано 14 апреля 2025, 15:561 мин.
В Калуге умер 72-летний искусствовед и писатель Владимир Обухов
© freepik
В Калуге умер 72-летний искусствовед и писатель Владимир Обухов. Об этом сообщает Kp.ru.
13 апреля ушел из жизни искусствовед, живописец и литератор. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.
Умерший долгое время работал в Калужском художественном музее. Он писал критические статьи, занимался живописью и участвовал в художественных объединениях. С 1984 был в составе Союза художников.
Ранее умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева. Ей было 86 лет. Прощание с актрисой состоится 15 апреля. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что на 64-м году умер отечественный кинокритик и публицист Юрий Гладильщиков.