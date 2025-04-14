В Калуге умер 72-летний искусствовед и писатель Владимир Обухов. Об этом сообщает Kp.ru.

13 апреля ушел из жизни искусствовед, живописец и литератор. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Умерший долгое время работал в Калужском художественном музее. Он писал критические статьи, занимался живописью и участвовал в художественных объединениях. С 1984 был в составе Союза художников.

Ранее умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева. Ей было 86 лет. Прощание с актрисой состоится 15 апреля. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что на 64-м году умер отечественный кинокритик и публицист Юрий Гладильщиков.