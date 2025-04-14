Умерла в 86 лет народная артистка РСФСР Нина Григорьева

Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева. Ей было 86 лет. О кончине звезды театра сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Николаев выразил соболезнования родным и близким актрисы и отметил, что она была легендой Чувашского академического драматического театра. На ее счету постановки «Бесприданница», «Айдар», «Варвары», «Власть тьмы», «Прощание с Матерой» и «Нарспи». На сцене она играла на протяжении 62-х лет.

«Нина Ильинична была не только выдающейся актрисой, но и символом преданности своему делу, примером высокого профессионализма и человечности. Ее уход — невосполнимая утрата для всего нашего театрального сообщества и для всех, кто восхищался ее талантом и обаянием», - заявил глава Чувашии.

К слову, причина смерти Нины Григорьевой пока не уточняется.

Прощание с актрисой состоится 15 апреля.

Ранее умер кинокритик и публицист Юрий Гладильщиков. Ему было 63 года. О его кончине рассказала дочь. Она отметила, что отец не хотел привлекать к своим похоронам повышенное внимание общественности.