На 64-м году умер отечественный кинокритик и публицист Юрий Гладильщиков

Умер на 64-м году отечественный кинокритик и публицист Юрий Гладильщиков. О случившейся трагедии сообщила его дочь в личном Telegram-канале «Черничные киноночи».

По словам Анастасии Гладильщиковой, она решила объявить о смерти отца спустя несколько дней после случившегося, так как сам критик предпочел бы избежать публичности: он не хотел, чтобы его похороны привлекали много внимания.

«7 апреля умер мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков. Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», — раскрыла Анастасия.

Юрий Гладильщиков окончил МГУ им. Ломоносова, а затем работал корреспондентом в таких газетах, как «Советская Россия», «Литературная газета», «Сегодня», в журнале «Итоги». Кроме того Юрий вел телепередачу «Кинопанорама», а также рубрики в «Известиях», «Огоньке» и других.

Также Гладильщиков на протяжении более 30 лет писал статьи о кино и киноискусстве, а за заслуги перед кинематографом Гладильщиков получил почетную медаль Каннского фестиваля.

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