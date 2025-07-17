В Калифорнии умер 74-летний основатель группы Pavlov's Dog Дэвид Хэмилтон

В Калифорнии умер основатель группы Pavlov's Dog Дэвид Хэмилтон. Об этом сообщает Deadline.

На 75-м году жизни в Калифорнии скончался музыкант и номинант премии «Эмми». Что стало причиной смерти — не уточняется.

Коллектив был создан в Миссури в 1972 году и через пару лет выпустил первый альбом. В 1977 году группа распалась, но вскоре решилась на воссоединение, правда, Дэвид в нем не участвовал. Также умерший был сценаристом боевика 1987 года «Белый призрак», фильма о вулканах «Огненное кольцо».

Музыка Дэвида звучит в полутора десятках сериалов и фильмов, последний из которых — «Психушка».

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