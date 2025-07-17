Умер американский актер и режиссер с российскими корнями Сол Элкин

14 июля на 94-м году жизни умер Сол Элкин — американский актер театра и кино, режиссер и театральный деятель. О его смерти сообщил телеканал WKBW.

Элкин был основателем (в 1976 году) и художественным руководителем театра Shakespeare in Delaware Park, а также возглавлял театральный факультет Университета Буффало в штате Нью-Йорк. Осенью 2023 года артист перенес инсульт.

Сол Элкин родился в 1932 году в семье эмигрантов из России. Детство и юность провел в Нью-Йорке. Первые актерские навыки получил в театральной школе для еврейских детей, а на сцене дебютировал уже в семь лет. За свою карьеру он сыграл и поставил более 250 спектаклей, работая в театре, на телевидении и Бродвее.

Элкин окончил Колумбийский университет со степенью магистра изящных искусств, а также получил докторскую степень по философии в частном университете Питтсбурга.

У него остались две дочери: одна — актриса, участвовавшая в его постановках, в том числе в «Короле Лире», а другая — виолончелистка, исполняющая как классическую, так и рок-музыку.

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