В реанимации исполнилось 49 лет: норвежский лыжник Эудун Гренвольд погиб в горах от удара молнии

Норвежский лыжник, призер Олимпийских игр Эудун Гренвольд трагически погиб во время семейного отдыха. 15 июля в реанимации ему исполнилось 49 лет.

12 июня спортсмен отдыхал в горах. Во время непогоды он находился в хижине, в которую внезапно ударила молния. В результате Гренвольд получил тяжелую травму. Трагедия произошла на газах родственников лыжника, которые сразу же вызвали службу спасения.

Гренвольда госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его. 16 июля бронзовый призер Олимпийских игр-2010 в Ванкувере во фристайле скончался от полученных травм.

«Сегодня ты покинул нас. То, что начиналось как прекрасный летний отпуск, закончилось в прошлую субботу, когда в тебя ударила молния, пока мы были у нашей хижины. Хотя ты быстро получил медицинскую помощь и был доставлен в больницу, этой ночью ты скончался от полученных травм», - приводит некролог жены Гренвольда Кристин Тандберг Хаугшо издание NRK.

Эудун Гренвольд в 2003 и 2004 годах дважды становился чемпионом Норвегии по горным лыжам. В 2005 году он перешел в ски-кросс и завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по фристайлу. В 2007 году Гренвольд выиграл Кубок мира по лыжному кроссу.

В 2010 году принял участие в зимних Олимпийских играх в Ванкувере, где завоевал бронзовую медаль в мужском лыжном кроссе. В том же году он стал чемпионом Норвегии и Кубка короля по ски-кроссу.

В 2012 году спортсмен завершил карьеру из-за многочисленных травм и проблем со здоровьем. При этом он продолжал тренерскую работу.

Ранее в Тульской области три человека, включая ребенка погибли из-за удара молнии. Еще шестеро пострадали.