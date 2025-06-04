В Израиле в 87 лет умер артист балета и актер Валерий Панов

Умер балетмейстер, актер и заслуженный артист РСФСР Валерий Панов. Ему было 87 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Валерий скончался 3 июня в Израиле. Причина смерти не уточняется. Также неизвестно, как артист провел последние дни жизни.

Отметим, что Панов был солистом Михайловского и Мариинского театров. Также он исполнял сольные партии в Ленинградском Малом театре оперы и балета. Лучшими его работами считаются «Петрушка», «Барышня и хулиган» и «Дафнис и Хлоя».

Также Валерий Панов снимался в кино. В его фильмографии числятся «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Один из нас» и «Летучая мышь».

В 1974 году артист эмигрировал в Израиль. Там он создал и руководил театром балета в Ашдоде.

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