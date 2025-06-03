Умер на 85-м году жизни советский артист Герман Юрченко

В Полтаве на 85-м году жизни скончался Герман Юрченко — советский и украинский пианист, педагог, режиссер, народный артист Украины. Он умер 3 июня, сообщает «Российская газета».

Юрченко родился в 1939 году в Иркутске. После окончания Харьковского института искусств в 1964 году переехал в Полтаву, где посвятил десятилетия развитию музыкальной культуры региона.

Мужчина был преподавателем фортепиано в Полтавском музыкальном училище, более 30 лет возглавлял Полтавскую областную филармонию, являлся доцентом кафедры хореографии Полтавского педагогического университета.

Юрченко организовывал концерты с участием звезд всесоюзного масштаба. Герман воспитал несколько поколений музыкантов и внес неоценимый вклад в развитие музыкального образования.

Ранее мы писали о том, что умер актер из фильма «Битва за Москву» Валерий Юрченко. Всего в фильмографии знаменитости 15 картин и сериалов, включая «Женские радости и печали», «Действуй по обстановке!..», «Рассказ барабанщика», «Секретный фарватер» и другие.