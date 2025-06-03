Умер в возрасте 88 лет композитор Евгений Дога

Композитор Евгений Дога умер на 89-м году жизни. Об этом сообщил депутат парламента Молдавии. Его цитирует ТАСС.

Пока никаких подробностей смерти знаменитости не приводится.

Евгений Дога родился 1 марта 1937 в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР (ныне территория непризнанной Приднестровской Молдавской Республики). Он с детства любил слушать сельский оркестр и даже пытался что-то придумывать для него.

Он известен как автор нескольких балетов, оперы, более 100 инструментальных и хоровых сочинений, музыки к фильмам, спектаклям и радиопостановкам, более 260 песен и романсов, огромного количества вальсов, произведений для детей. Одно из самых знаменитых произведений – вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

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