В Израиле умерла 77-летняя поэтесса и сценарист «Ленфильма» Елена Игнатова. О смерти Елены сообщил культуролог Григорий Беневич в соцсети.

24 февраля ушла из жизни Елена Игнатова. Что стало причиной смерти — не уточняется. Григорий назвал умершую «большим русским поэтом».

«Пришла печальная весть — скончалась Елена Игнатова — большой русский поэт. Имел счастье быть с ней лично знаком. Небесного ей Иерусалима, которого она, как мне кажется, хоть немного узнала уже в земном», — сказано в некрологе.

В 80-х годах Елена работала сценаристом на студии «Ленфильм». Она создала документальные фильмы «На берегах пленительной Невы...», «Личное дело Анны Ахматовой», «Петербург» Андрея Белого».

В 1989-м Игнатова стала членом Союза писателей СССР, а через год уехала в Израиль. Жила в Иерусалиме.

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