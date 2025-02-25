Скончалась первая женщина-композитор Якутии Полина Иванова

Ушла из жизни первая якутская женщина - профессиональный композитор Полина Иванова. Об этом пишет «Якутия Daily» со ссылкой на министерство культуры и духовного развития республики.

Деятель культуры умерла на 74-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент неизвестны.

Полина Иванова получила композиторское образование в Уфимском институте искусств. В числе произведений автора - инструментальные композиции, песни, баллады, романсы, симфоническая поэма «Предание» и поэма-кантата «Ледовое море».

Соната для фортепиано Ивановой в исполнении заслуженного артиста Якутии Марка Слепцова и песня «Кэскил ырыата» в исполнении Марины Поповой вошли в культурный золотой фонд республики.

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