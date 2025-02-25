Известная советская артистка умерла на 98-м году жизни

Советская и российская актриса театра и кино, педагог Валерия Хугаева умерла в возрасте 97 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель парламента Республики Северная Осетия-Алания Таймураз Тускаев.

Валерия Хугаева родилась в 1927 году в Пятигорске. Спустя три года ее семья переехала в Москву. В столице окончила ГИТИС имени Луначарского в мастерской профессора Иосифа Раевского. Там познакомилась со своим будущим мужем — режиссером Георгием Хугаевым, с которым прожила 56 лет вплоть до его смерти.

Актриса посвятила 60 лет жизни Русскому драматическому театру им. Е. Вахтангова во Владикавказе. Зрители запомнили ее по роли Фатимы, которая принесла Валерии Вячеславовне сначала звание заслуженной артистки Республики, а затем России.

«Мы с благодарностью вспоминаем ее имя и чтим большой вклад, который внесла Валерия Вячеславовна в становление и развитие театрального искусства Осетии», — пишет Таймураз Тускаев.

В последние годы артистка жила в Москве, но продолжала интересоваться, чем живет Северная Осетия. Председатель парламента Республики принес соболезнования родным и близким Хугаевой.

Ранее в Москве умер из-за проблем с сердцем известный ученый Евгений Морозов. Ему было 97 лет.