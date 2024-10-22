В Италии умер на 60-м году жизни российский журналист Андрей Егоршев

В Италии скончался российский журналист и телеведущий Андрей Егоршев. Ему было 59 лет. О его смерти сообщила жена в личном блоге.

Причина ухода из жизни мужчины пока не раскрывается. Супруга Егоршева рассказала, что он умер еще 19 октября.

Отметим, что Андрей Егоршев родился в городе Жуковский. После окончания школы он поступил на факультет журналистики МГУ. А затем он стал работать в СМИ. Егоршева считают одним из создателей жанра «обзор прессы».

Журналист писал материалы для «Вести ФМ», вел программу «Пресс-экспресс», сотрудничал с НТВ.

Были ли у Андрея Егоршева какие-то проблемы со здоровьем, не уточняется. Также неизвестно, как он провел последние дни жизни.

Ранее умерла актриса из фильма «Эммануэль» Кристин Буассон. Ее не стало в 68 лет. Долгое время она боролась с болезнью легких и раком желудка.

Также недавно скончался на 72-м году жизни российский музыкант из группы «Такт» Виктор Паншев.