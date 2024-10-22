Умерла звезда фильма «Эммануэль» Кристин Буассон

Французская актриса Кристин Буассон умерла в возрасте 68-ми лет. О кончине звезды фильма «Эммануэль» сообщила ее дочь Джульетта.

Кристин ушла из жизни 21 октября в Париже. Долгое время она боролась с тяжелой болезнью легких, которая, по словам медиков, и стала в итоге причиной смерти. Кроме того, у актрисы был диагностирован рак желудка.

«Моя мама присоединилась к звездам, и я бы хотела, чтобы ее помнили с благодарностью, потому что она была изящной актрисой», - цитирует слова дочери Буассон Paris Match.

Свою карьеру Кристин начинала как модель. Но в 17-летнем возрасте она познакомилась с режиссером, который пригласил ее в фильм «Эммануэль». В кинокартине она сыграла девушку Мари-Анж.

После дебюта Буассон стала получать все новые и новые предложения. Так, она снялась в проектах «Улица Варвара», «Идентификация женщины», «Здравствуй, грусть», «Подруги моей жены», «Манипуляция» и многих других.

Ранее умер первый солист Iron Maiden Пол Ди'Анно. Ему было 66 лет.