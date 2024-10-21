Под его руководством коллектив достиг успеха: умер российский музыкант из группы «Такт» Виктор Паншев

Российский музыкант, автор песен, аранжировщик и педагог Виктор Паншев ушел из жизни. Руководителю вокально-инструментального ансамбля «Такт» был 71 год, передает Regions.ru. Что стало причиной его смерти, пока не известно.

По данным СМИ, Паншев с раннего детства проявлял интерес к музыке. В итоге стремление к художественному самовыражению привело артиста к созданию ансамбля «Такт» в Серпухове. Музыкальный коллектив достиг успеха под руководством Виктора и стал известен далеко за пределами подмосковного города.

Помимо музыкальной деятельности, Паншев занимался педагогической. Автор обладал уникальным даром вдохновлять молодых коллег и прививать им любовь к искусству.

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