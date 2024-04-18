В Испании от менингита умерла 17-летняя батутистка Мария Эрранс Гомес. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Кабанильяс-дель-Кампо в соцсети.

Мария Эрранс Гомес выступала за сборную Испании в прыжках на батуте. Спортсменка скончалась в 17 лет от менингита. Как сообщает источник, в городе объявлен двухдневный траур, и отменены все социально-культурные мероприятия.

«Мария внезапно покинула нас из-за ужасного менингита, который захватил ее всего за 24 часа, оставив город в безутешной печали», — сказано в обращении пресс-службы.

Уточняется, что в 2023 году умершая участвовала в чемпионате мира по прыжкам на батуте в Великобритании.

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