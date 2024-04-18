Легендарный немецкий актер Вихард фон Рёлль умер за три дня до своего 87-летия

Легендарный немецкий актер Вихард фон Рёлль, фильмография которого насчитывает более 80 фильмов и сериалов, умер за три дня до своего дня рождения. 20 апреля ему могло бы исполниться 87 лет.

По данным портала zdf.de, последние дни жизни Вихард фон Рёлль провел в хосписе.

Причина его смерти не раскрывается. О времени прощания и месте похорон информации также не приводится.

После смерти Вихарда фон Рёлля в живых не осталовь ни одного актера из классического германского ситкома «Климбим», популярного в 70-х годах. В сериале он исполнил роль дедушки Климбима. При этом его персонаж был настолько популярен в Германии, что его имя стало нарицательным.

Карьера Вихарда фон Рёлля началась в театре в Мюнхене. При этом он сначала устроился светотехником. Позже он получил профессиональное образование и поступил на службу уже актером. В конце 1960-х дебютировал на сцене и экране.

Ранее стало известно, что после болезни умерла 53-летняя жена актера «Гарри Поттера» Уорвика Дэвиса. Женщина ушла из жизни 24 марта 2024 года. Что стало причиной ее смерти не уточняется.