После болезни умерла 53-летняя жена актера «Гарри Поттера» Уорвика Дэвиса. О смерти Саманты Дэвис сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Саманта Дэвис ушла из жизни 24 марта 2024 года. Что стало причиной ее смерти — не уточняется. Уорвик заявил, что в последние годы подвижность жены ухудшилась. 5 лет назад она заболела сепсисом и была на грани смерти. По словам актера, кончина Саманты «оставила огромную дыру» в его жизни.

«Я скучаю по ее объятиям. Она была уникальным персонажем, всегда видела солнечную сторону жизни, обладала чувством юмора и всегда смеялась над моими плохими шутками», — заявил актер.

Уорвик познакомился с женой благодаря съемкам в кино. Саманта сыграла колдунью Уиллоу Уфгуд в кинокартине 1988 года. Также у нее была роль гоблина в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти: часть 2».

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