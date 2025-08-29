В Индии умер 95-летний актер Бал Карве через 3 дня после юбилея. Об этом сообщает Times of India.

28 августа в своем доме в Мумбаи умер индийский актер театра и кино. Бал ушел из жизни через 3 дня после юбилея.

Карве родился в 1930 году в Пуне. Его дебют в кино состоялся в 1970-х. В 2018 году он стал лауреатом национальной премии Zee Natya Gaurav Awards.

До актерской карьеры умерший более 30 лет работал инженером-строителем.

Ранее умер художник Йоханнес Хельм, картины которого есть в коллекции Ангелы Меркель. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Эусебио Понсела умер от рака на 80-м году жизни перед днем рождения.