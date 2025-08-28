Три его картины есть в личной коллекции Ангелы Меркель: художник Йоханнес Хельм умер в 98 лет

Писатель, влиятельный профессор клинической психологии в Берлинском университете во времена ГДР и художник Йоханнес Хельм ушел из жизни. Ему было 98 лет, передает Российская газета.

О смерти художника стало известно от его супруги и писательницы Хельги Шуберт. Они были вместе с 1970-х и работали как соавторы.

Хельм начал заниматься живописью как хобби, однако потом его увлечение обрело профессиональный характер. На счету Йоханнеса 800 полотен. По словам вдовы, три из них есть в личной коллекции Ангелы Меркель. Бывший федеральный канцлер Германии приобрела их, посетив галерею деятеля культуры.

Ранее сообщалось о смерти востребованного испанского актера кино, театра и телевидения Эусебио Понселы. Артист страдал от онкологического заболевания. Он не дожил до своего 80-летия чуть более двух недель.