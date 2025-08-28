Немного не дожил до 80-летнего юбилея: актер Эусебио Понсела скончался от рака

Востребованный испанский актер кино, театра и телевидения Эусебио Понсела ушел из жизни. Причиной смерти знаменитости стал рак, передает Российская газета со ссылкой на зарубежный источник.

По информации журналистов, Понсела скончался в своем доме 27 августа. Страдающий от онкологического заболевания актер не дожил чуть более 2 недель до своего 80-летнего юбилея.

Эусебио родился в 1945 году в Мадриде. После получения актерского образования он дебютировал на сцене, а после стал сниматься в кино. Всего на счету испанца порядка 130 проектов, за которые он получил около 20 наград и номинаций. Последний проект с его участием выйдет этой осенью.

Ранее сообщалось о смерти актера из «Списка Шиндлера» Рами Хойбергера. Он скончался в возрасте 61 года от онкологического заболевания.